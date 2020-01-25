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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 25 يناير 2020

السبت 25/يناير/2020 - 10:16 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 25 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أهمية مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،  أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره فريق النجم الساحلي التونسي..

ظهر السنغالي أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

علق عمار الجمل مدافع النجم الساحلي علي مباراة فريقه أمام الأهلي المصري المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
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