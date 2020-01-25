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رياضة

أخبار الزمالك | أول تعليق من خالد الغندور بعد التأهل .. وجلسة فنية لـ كارتيرون مع لاعبي الأبيض

السبت 25/يناير/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 25 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي:

أول تعليق من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك رسميًا إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بث الروح العالية في قلب كل زملكاوي بعد التأهل الصعب  في بطولة دوري أبطال افريقيا.

4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم


تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده في المركز الثاني بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولي مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما.


رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بتعادل زيسكو يونايتد 1-1 مع أوجوستو

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.










كارتيرون يعقد جلسة فنية مع معاونيه على هامش مران الزمالك


عقد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.



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