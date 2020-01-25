أخبار الزمالك | أول تعليق من خالد الغندور بعد التأهل .. وجلسة فنية لـ كارتيرون مع لاعبي الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 25 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي:
حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بث الروح العالية في قلب كل زملكاوي بعد التأهل الصعب في بطولة دوري أبطال افريقيا.
4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده في المركز الثاني بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولي مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما.
نجح فريق الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.
عقد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.