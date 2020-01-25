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أخبار العالم

قبل زيارة أردوغان.. إخوان الجزائر يدعمون التدخل التركي في ليبيا

السبت 25/يناير/2020 - 10:23 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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قسم الخارجي
يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر، غدا الأحد، في زيارة عمل تمتد إلى يومين، سيناقش خلالها أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وحاول إخوان الجزائر، جر البلاد إلى دعم التدخل التركي في ليبيا، وتقديم الدعم لحكومة فايز السراج وميليشياتها.

و طالب عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي في الجزائر والمحسوب على تيار الإخوان، بانضمام  بلاده للمحور التركي انطلاقا من ضرورة اختيارها محورا تصطف لـ"عجزها عن مواجهة التحديات وحدها"، وفقا لقناة "218" الليبية.

وأوضح أن "الخيار الأفضل لها الاتجاه شرقا لا سيما نحو تركيا، مثمنا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر".

وقال مقري، إن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بـ"كفاءة"، مؤكدا دعم حركته المحسوبة على تيار الإخوان "للسياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي إلى حد الآن".

ويشير الموقف الرسمي للجزائر إلى رفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، إلا أن تنظيم الإخوان بدأ في إعلان ولائه لأردوغان الداعم الأول لجماعة الإخوان ومشروعها في جميع دول المنطقة.

جدير بالذكر أن حركة مجتمع السلم حضرت مؤتمرا في اسطنبول خلال أكتوبر 2019 يهدف إلى إعادة تقليل خسائر تيارات الإسلام السياسي ومحاولات إعادة تمكين جماعة الإخوان الارهابية بعد سقوطها في مصر والسودان، وعقب الفشل الذريع لمحاولات الإخوان للوصول للسلطة عقب سقوط نظام بوتفليقة.
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