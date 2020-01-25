4365 فرعاً للبنوك في سبتمبر الماضي

نجح الجهاز المصرفي في زيادة أعداد فروع البنوك بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في سبتمبر 2019 إلي 4365 فرعا بنكيا علي مستوي الجمهورية مقابل 4298 فرعا بنهاية يونيو السابق له، بفارق 67 فرعا.

بلغت جملة فروع بنوك القري وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري لـ 1208 فرعا قرويا في سبتمبر الماضي مقابل 1016 فرعا في يونيو 2019.

وبلغت نسبة الكثافة المصرفية نحو 22.9% في سبتمبر السابق مقابل 23.2% في يونيو من نفس العام.

وبلغت جملة بطاقات الإئتمان المدفوعة مقدما نحو 12.91 مليون بطاقة ائتمانية خلال العام المالي الماضي.