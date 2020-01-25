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اقتصاد

4365 فرعاً للبنوك في سبتمبر الماضي

السبت 25/يناير/2020 - 10:27 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى

نجح الجهاز المصرفي في زيادة أعداد فروع البنوك بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في سبتمبر 2019 إلي 4365 فرعا بنكيا علي مستوي الجمهورية مقابل 4298 فرعا بنهاية يونيو السابق له، بفارق 67 فرعا.

بلغت جملة فروع بنوك القري وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري لـ 1208 فرعا قرويا في سبتمبر الماضي مقابل 1016 فرعا في يونيو 2019.

وبلغت نسبة الكثافة المصرفية نحو 22.9% في سبتمبر السابق مقابل 23.2% في يونيو من نفس العام.

وبلغت جملة بطاقات الإئتمان المدفوعة مقدما نحو 12.91 مليون بطاقة ائتمانية خلال العام المالي الماضي.

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