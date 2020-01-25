AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواتف المشاهير كتاب مفتوح.. خبراء: عشرات الملايين تُنفق لحماية معلومات الأثرياء بلا جدوى

السبت 25/يناير/2020 - 11:04 م
مؤسس شركة أمازون
مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس
Advertisements
أحمد محرم
يعتمد العالم على التكنولوجيا في كل شيء، وبالرغم من ذلك لا توجد وسيلة لحماية المشاهير من الوقوع فريسة لعمليات التجسس وتسريب المعلومات.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، تنفق شركات التكنولوجيا ملايين الدولارات لحماية مسئوليها من جميع أنواع التهديدات، وقد خصصت شركة فيس بوك نحو 20 مليون دولار عام 2018 لحماية مؤسسها ورئيسها مارك زوكربرج وأفراد أسرته، سواء في مقار إقامتهم بالولايات المتحدة او خلال أسفارهم، وفي 2017 بدأ المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بالاعتماد على طائرات خاصة على نفقة الشركة خلال أسفاره بسبب مخاوف أمنية.

ومع ظهور تقارير إعلامية عن تعرض هاتف مؤسس ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس للاختراق، تحول انتباه العالم إلى مدى تعرض المشاهير والأثرياء لعمليات الاختراق والتجسس وتسريب المعلومات.

ونقلت القناة عن خبير ومدرب أمن المعلومات روجر جريمز تأكيده أنه "لا توجد أي وسيلة للتحكم الكامل ضد الهجمات الإلكترونية"، مضيفًا أن المشاهير أكثر عرضة من غيرهم للهجمات الإلكترونية بسبب ضيق الوقت المتاح أمامهم للتدرب على حماية معلوماتهم، واستهدافهم اكثر من غيرهم بعمليات الاختراق.

وقال الخبير الأمني بشركة "تريند ميكرو" للبرمجيات مارك نونيكهوفن إن الأثرياء لا يستطيعون ببساطة شراء هواتف اكثر أمانًا من تلك التي يقتنيها المستخدمون العاديون، وأوضح أن "مستوى التكنولوجيا تطور كثيرًا وأصبح متاحًا للاستخدام من جانب أي شخص، بحيث لم تعد هناك هواتف خاصة يمكن للأثرياء دون سواهم اقتنائها".

وأنفقت شركة أمازون 1.6 مليون دولار عام 2018 لحماية جيف بيزوس، وهو نفس العام الذي تعرض هاتفه للاختراق خلاله.

وأكد الباحث في مجال الأمن الإلكتروني رود سوتو أن مسئولي الشركات العملاقة يحتفظون على هواتفهم وحساباتهم الإلكترونية بمعلومات حساسة تساوي مبالغ طائلة، ولذا فهم عرضة بشكل دائم للاختراق من جانب المنافسين أو حتى المجرمين الراغبين في ابتزازهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب .. أمازون ترفع دعوى قضائية ضد البنتاجون

موجز التكنولوجيا | تصوير فيلم لـ ديفيد ليتش بـ كاميرا iPhone 11 Pro.. وإرسال واستقبال الفيديوهات على واتساب يعرض هاتفك للاختراق

ظهور زعيم جديد في قائمة "فوربس" لأغنى الأثرياء

السعودية ترد على مزاعم اتهامها باختراق هاتف مؤسس شركة أمازون

التفاصيل الخفية وراء مزاعم اتهام الأمير محمد بن سلمان بالقرصنة.. ماذا يريد أغنى رجل في العالم من السعودية؟

الجبير يرد بالفيديو على ادعاءات اختراق هاتف مؤسس أمازون.. شاهد

ترشيحاتنا

أبرزها إسقاط السراج.. القبائل الليبية تضع 5 شروط لرفع الإغلاق عن مواقع النفط

بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو

هل يشترط الوضوء قبل الغسل من الجنابة .. مستشار المفتي يجيب

بعد فشلهم في الحشد.. التنظيم الدولي يستخدم الأخوات وأبناءهن القصر في مقدمة الصفوف .. فيديو

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور