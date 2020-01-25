هواتف المشاهير كتاب مفتوح.. خبراء: عشرات الملايين تُنفق لحماية معلومات الأثرياء بلا جدوى

يعتمد العالم على التكنولوجيا في كل شيء، وبالرغم من ذلك لا توجد وسيلة لحماية المشاهير من الوقوع فريسة لعمليات التجسس وتسريب المعلومات.





وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، تنفق شركات التكنولوجيا ملايين الدولارات لحماية مسئوليها من جميع أنواع التهديدات، وقد خصصت شركة فيس بوك نحو 20 مليون دولار عام 2018 لحماية مؤسسها ورئيسها مارك زوكربرج وأفراد أسرته، سواء في مقار إقامتهم بالولايات المتحدة او خلال أسفارهم، وفي 2017 بدأ المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بالاعتماد على طائرات خاصة على نفقة الشركة خلال أسفاره بسبب مخاوف أمنية.





ومع ظهور تقارير إعلامية عن تعرض هاتف مؤسس ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس للاختراق، تحول انتباه العالم إلى مدى تعرض المشاهير والأثرياء لعمليات الاختراق والتجسس وتسريب المعلومات.





ونقلت القناة عن خبير ومدرب أمن المعلومات روجر جريمز تأكيده أنه "لا توجد أي وسيلة للتحكم الكامل ضد الهجمات الإلكترونية"، مضيفًا أن المشاهير أكثر عرضة من غيرهم للهجمات الإلكترونية بسبب ضيق الوقت المتاح أمامهم للتدرب على حماية معلوماتهم، واستهدافهم اكثر من غيرهم بعمليات الاختراق.





وقال الخبير الأمني بشركة "تريند ميكرو" للبرمجيات مارك نونيكهوفن إن الأثرياء لا يستطيعون ببساطة شراء هواتف اكثر أمانًا من تلك التي يقتنيها المستخدمون العاديون، وأوضح أن "مستوى التكنولوجيا تطور كثيرًا وأصبح متاحًا للاستخدام من جانب أي شخص، بحيث لم تعد هناك هواتف خاصة يمكن للأثرياء دون سواهم اقتنائها".





وأنفقت شركة أمازون 1.6 مليون دولار عام 2018 لحماية جيف بيزوس، وهو نفس العام الذي تعرض هاتفه للاختراق خلاله.





وأكد الباحث في مجال الأمن الإلكتروني رود سوتو أن مسئولي الشركات العملاقة يحتفظون على هواتفهم وحساباتهم الإلكترونية بمعلومات حساسة تساوي مبالغ طائلة، ولذا فهم عرضة بشكل دائم للاختراق من جانب المنافسين أو حتى المجرمين الراغبين في ابتزازهم.