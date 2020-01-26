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اقتصاد

هيئة الاستثمار: حل المشكلات فرصة لدعم بيئة الأعمال في مصر

الأحد 26/يناير/2020 - 05:30 ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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علياء فوزي

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه ينبغي الوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر.


أضاف في تصريحات له، أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات والجهات المعنية باعتباره أحد سُبل تهيئة مناخ الأعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.


ولفت إلى أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع،ونوه إلى أن متابعة نتائج هذه الاجتماعات الدورية يساهم في وضع الرؤي والاستراتيجيات التي من شأنها دعم المناخ الاستثماري، وتحسين ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية.

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