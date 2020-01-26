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محافظات

قطع الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف للصيانة ..اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 04:01 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
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محمد عبد الحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن (شارع المدارس ، شارع بدرخان ، برج الندى ،مساكن الري) وذلك اليوم الأحد ،من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً.

وذلك لعمل صيانة بمغذي المدارس الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف . 

 

واعتذر قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة.


وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابيراللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة. 

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