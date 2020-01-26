قطع الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف للصيانة ..اليوم

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن (شارع المدارس ، شارع بدرخان ، برج الندى ،مساكن الري) وذلك اليوم الأحد ،من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً.





وذلك لعمل صيانة بمغذي المدارس الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف .