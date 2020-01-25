أسطورة البوب الأمريكية مادونا تلغي جولتها الفنية بعد تعرضها للإصابة

ألغت مغنية وملكة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا عرضًا آخر في جولتها العالمية Madame X ، بعد أن أمرها الأطباء بالراحة.





واخبرت المغنية الأسطورية ذات الـ 61 عامًا ، معجبيها اليوم السبت عبر صفحتها الشخصية بانستجرام، بأنها لم تكن قادرة على أداء أول 15 عرضًا في استاد لندن بالاوديوم ، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" ، أعلنت مادونا في المنشور المطول أنها غير قادرة على استعراض أول عروضها الـ 15 في لندن بالاوديوم بعد أن طُلب منها الراحة "لبضعة أيام".

فبعد تعرض مادونا للإصابة خلال جولتها في جميع أنحاء العالم قالت لمعجبيها انها تضع جسدها وصحتها في المقام الأول ، مضيفة أنها آسفة للغاية لإلغاء جولتها.