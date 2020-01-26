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اقتصاد

البنك الدولي: 40 دولة بالشرق الأوسط نفذت إصلاحات في تعزيز قدرات عمل المرأة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:00 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
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محمد يحيى

 

قالت مجموعة البنك الدولي، إن 40 اقتصادا علي مستوي بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء؛ نجحت في تنفيذ نحو 62 اصلاحا اقتصاديا شملت تعزيز قدرات المرأة للدخول لسوق العمل والبقاء فيه.

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان  " المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020"، عن أن منطقة الأوسط وشمال إفريقيا مازالت أحد المناطق المحققة لأقل متوسط في درجات الحقوق القانونية للمرأة، إذ قامت تلك البلدان بتحديث نظمها التشريعية القديمة التي تعود لخمسينات وستينات القرن الماضي، إذ تعتمد حاليا علي قوانين عمل جديدة وخصوصا بالدول التي تمر بمرحلة انتقالية جراء الصراعات.

ذكر التقرير أنه من بين تلك البلدان التي حققت تحسنا في مؤشر حقوق المرأة القانونية " السعودية، الإمارات، نيبال، جنوب السودان، سان تومي، برينسيبي، البحرين، الكونغو الديموقراطية، الأردن، تونس، جيوبتي".

أوضح التقرير أنه مازال هناك مجال كبير لتحسن الأوضاع بالبلدان بالتزامن مع قيام 30 دولة أخري باجراء اصلاحات في مجال واحد علي الأقل يقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

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