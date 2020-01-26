الإسكان تدرس بيع 3100 شقة بمطار إمبابة استثمارى.. تعرف على التفاصيل





وأوضح نصار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات تتبع الجهاز حتى الآن، رغم نقل تبعية المنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل نحو عام، مضيفا أن الوحدات لازال التصرف فيها قيد الدراسة فقد يتم طرحها للبيع بشكل استثمارى، وقد يتم تخصيص نسبة منها للمتضررين من بعض المشروعات بالمنطقة، وقد يتم التفاوض حول نقل ملكيتها للمجتمعات العمرانية الجديدة.





وقال نصار، إن الجهاز المركزي للتعمير سيجتمع مع مسئولى الهيئة قريبا لدراسة الشكل الأمثل للتصرف فى الوحدات.





كما أكد على أن أى مشروعات خدمية لازمة للمنطقة يتم محاولة تنفيذها بأقل قدر من الضرر للوحدات القائمة بالفعل والمملوكة للأهالى لتقيليل مساحات نزع الملكية، وهذه سياسة عامة نتبعها فى كافة المشروعات.





يذكر أن وزارة الإسكان نقلت تبعية أكثر من 60 فدان بمنطقة مطار إمبابة لهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، وقامت بعمل مخطط جديد للمنطقة يتضمن منطقة أبراج سكنية وعدد من المشروعات الخدمية التى لا تزال نسبة منها قيد الدراسة.

كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، عن وجود مفاوضات بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول موقف 3100 وحدة سكنية تابعة للجهاز بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.