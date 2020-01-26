محلل سياسي فلسطيني: صفقة القرن عنوان لمجموعة ممارسات أمريكية.. فيديو

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يسمى بصفقة القرن هي عنوان لمجموعة ممارسات أمريكية، مضيفا أن صفقة القرن لها عنوان واحد وهو تحسين الأوضاع الإنسانية فى مقاطعة غزة.
وأضاف المستشار طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن المؤسسة الأمريكية هي التي ترسم ماذا يفعل الرئيس فى البيت الأبيض.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن ترامب ليس مخيرا كثيرا فى السياسة لأن البيت الأبيض يضع مخططات لسياسة الشرق الأوسط تكون مكتوبة وعلى أي رئيس أمريكي تنفيذها فقط.
وأوضح المستشار طه الخطيب، أن العرب ليس عنوان في أمريكا، وأن العنوان الوحيد فى أمريكا حاليا هم الفلسطينيون فقط، مؤكدا أن قطر تمويل جزء من صفقة القرن.