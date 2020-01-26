حسن شاكوش: بعشق حاجة اسمها منى زكي.. فيديو

وجه المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران» الشكر للفنانة منى زكي، على تهنئته لها عبر موقع التواصل الاجتماعي.





وقال «حسن شاكوش» إنه انضم لنقابة المهن الموسيقية وانتهى من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، مؤكدا أن الدرجة التي وصل لها الآن بفضل الله ثم الجمهور.





وأضاف «حسن شاكوش»: " أنا بعشق حاجة اسمها منى زكي وبحبها جدا، وسعيد أن الأغنية عجبتها.





وأوضح «حسن شاكوش» أن عدد مشاهدات أغنية بنت الجيران وصل إلى 45 مليون مشاهدة، مؤكدا أنه يسعى إلى تقديم أغاني ومهرجان يمس حياة الشباب.



