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توك شو

حسن شاكوش: بعشق حاجة اسمها منى زكي.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 03:22 ص
منى زكي وحسن شاكوش
منى زكي وحسن شاكوش
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران» الشكر للفنانة منى زكي، على تهنئته لها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقال «حسن شاكوش» إنه انضم لنقابة المهن الموسيقية وانتهى من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، مؤكدا أن الدرجة التي وصل لها الآن بفضل الله ثم الجمهور.

وأضاف «حسن شاكوش»: "أنا بعشق حاجة اسمها منى زكي وبحبها جدا، وسعيد أن الأغنية عجبتها. 

وأوضح «حسن شاكوش» أن عدد مشاهدات أغنية بنت الجيران وصل إلى 45 مليون مشاهدة، مؤكدا أنه يسعى إلى تقديم أغاني ومهرجان يمس حياة الشباب.

من جانبه قال الإعلامي سيد على: النجم الصاعد بسرعة الصاروخ المطرب حسن شاكوش، الأغنية بتاعتك أرباحها على اليوتيوب 175 ألف دولار بما يعادل 2 مليون جنيه و760 ألف جنيه، واحنا فرحانين ليك يا حسن، فرد حسن شاكوش قائلا: «الحمد لله».
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