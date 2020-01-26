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اقتصاد

استعدادات بالغرف التجارية لإطلاق منتدى رجال الأعمال المصري البيلاروسي

الأحد 26/يناير/2020 - 02:00 ص
العربي
العربي
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محمد يحيي و ولاء عبد الكريم

يجري الاتحاد العام للغرف التجارية استعدادات لاستضافة مصر فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري البيلاروسي، المقرر اقامته خلال الشهر المقبل؛ و ينظمه مجلس الأعمال المصري البيلاروسي.

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد والغرفة التجارية، في تصريحات له؛ إن هناك اجراءات يقوم بها الاتحاد لدعم توجهات القيادة السياسية والحكومة لزيادة سبل الاستثمارات الأجنبية وتعظيم آليات الشراكة مع المستثمرين في مختلف البلدان.

أضاف " العربي" أن المنتدي يعزز الشراكة التجارية والاسثتمارية بين الجانبين المصري والبيلاروسي، بحضور الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة و وزارة التموين و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار " العربي" إلي أن مصر منفتحة علي دول العالم، لتعزيز التبادل التجاري و الفني بما ينعكس علي الاقتصاد القومي يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويفتح أسواقا خارجية.

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