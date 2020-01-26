اتحاد علاج طبيعي القاهرة يهنئون زملاءهم بطرح أعمال أدبية بمعرض الكتاب

هنأ اتحاد طلبة كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة القاهرة، مجموعة من زملائهم المبدعين علي طرحهم مجموعة من الأعمال الأدبية في معرض القاهرة للكتاب في دورتة الـ 51.

حيث طرحت الطالبة "منار خليل" مشاركة بـ مجموعة قصصية "ثمانية في الجحيم"، بالإضافة للطالبة "نادية أمير" في مجموعة أدبية اخري بعنوان "جدار الذكريات"، والطالب "محمد ياسر" برواية "اسفلانكا".

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ذلك وقد أتفحل اتحاد الطلاب وزملائهم بالنجاح الذي حققه مجموعة الكتاب، متنمين لهم بداية موفقة في المجال الأدبي والروائي.