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منوعات

لتلقي الرعاية الطبية .. شرطة لندن تبحث عن أم تركت طفلها داخل حديقة وهربت

الأحد 26/يناير/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

عثرت شرطة لندن عن طفل حديث الولادة داخل حديقة في أحد شوارع العاصمة البريطانية، وتكثف من بحثها لمعرفة والدة الطفل.


وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عثرت شرطة العاصمة على الرضيع ملفوفا ببطانية بيضاء وضعته والدته في شارع ساندرينجهام، بمنطقة هاكني، في لندن ، في حوالي الساعة 11.40 اليوم.


تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث من قبل أحد المارة الذي اكتشف الرضيع الصغير ملفوفًا ببطانية بيضاء داخل الحديقة.


قالت الشرطة إن الطفل يبدو أنه ولد خارج المستشفى وذلك وفقًا للتقارير الأولية.


وتم إيداع الطفل في أحد مستشفيات شرق لندن، وناشدت شرطة العاصمة أن تكشف والدته عن هويتها حتى تتمكن من تلقي الرعاية الطبية والدعم هي الأخرى.

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