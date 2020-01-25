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ثقافة

تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
شهد المتحف الاسلامي اليوم السبت إفتتاح معرض فني مختلف، بمناسبة عيد الشرطة، وافتتحه د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف.

المعرض يضم أكثر من 30 عملا فنيًا حديثا متنوعا،ما بين لوحات مرسومة وصور فوتوغرافية، ومجسمات ونحت وتصوير زيتي.

الأعمال الفنية لاقت إعجاب الحضور، وكان منهم ممثلين عن الأزهر هم الشيخ عاشور مبروك ود.أحمد رمزي الصباغ ود.محمد عصمت الكيلاني نيابة عن الأزهر الشريف،والقس سانيوس الأنبا بشوي والقس يوسف شكري.

ورصدت كثير من الأعمال بطولات الشرطة ورجالها من أجل حماية الوطن، واظهرت الأعمال مدي تغلغل الوطنية وحب الوطن في نفوس رجال الشرطة منذ مصر القديمة وحتي الآن.

كما شاركت زوجات عدد من شهداء الشرطة بلوحات فنية في المعرض، وهو ما لاقي استحسان الحضور، خاصة أن اللوحات الفنية جسدت الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة.
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
تضحيات وبطولات الشرطة في معرض فني داخل المتحف الإسلامي .. صور
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