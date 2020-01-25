صوت الشعب يكرم ضباط الشرطة في المحافظات ..صور

كلف المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب " أمناء المحافظات والمراكز على مستوي الجمهورية بمشاركة رجال الشرطة البواسل في احتفالهم اليوم 25 يناير بعيدهم الـ(68) حيث زار عدد كبير من قيادات الحزب مديريات الأمن والأقسام الشرطية.





قام الأمين العام للحزب بمحافظة المنوفية جمال العربي بصحبة وفد من قيادات الحزب بتكريم مدير أمن المنوفية اللواء أحمد ناجي ومنحة درع الحزب ونسخة من القران الكريم ومأمور قسم شرطة الباجور العميد محمد جلال منصور وبعض ضباط المرور والدفاع المدني والبحث الجنائي في المنوفية.





كما قام الأمين العام ب محافظة أسوان محمد الداعون بتكريم مدير الأمن وقسم أول وثاني أسوان وبعض النقاط المرورية وقدم لهم درع الحزب ونسخة من القران الكريم، وفي محافظة الدقهلية قام وفد من الأمانة برئاسة الزميل عبد الستار حامد أمين مركز منية النصر ونائب أمين المركز الدكتور علاء زهري ومساعدا أمين المركز حامد عبد الرازق والدكتور حسين محمود الهادي ابوالفرج والدكتورة أسماء عطية أمينة لجنة المتابعة بإشراف المهندس عبد الباسط العدوى امين الحزب بالمحافظة، قسم شرطة منية النصر بزيارة إلى القسم، حيث قدموا خالص التهنئة لمأمور القسم العميد مهدي محمد مهدي ورئيس المباحث العقيد محمد عوض وضباط القسم.



