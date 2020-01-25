AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صوت الشعب يكرم ضباط الشرطة في المحافظات ..صور

السبت 25/يناير/2020 - 11:17 م
حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
Advertisements
حسن رضوان
كلف المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب " أمناء المحافظات والمراكز على مستوي الجمهورية بمشاركة رجال الشرطة البواسل في احتفالهم اليوم 25 يناير بعيدهم الـ(68) حيث زار عدد كبير من قيادات الحزب مديريات الأمن والأقسام الشرطية.

قام الأمين العام للحزب بمحافظة المنوفية جمال العربي بصحبة وفد من قيادات الحزب بتكريم مدير أمن المنوفية اللواء أحمد ناجي ومنحة درع الحزب ونسخة من القران الكريم ومأمور قسم شرطة الباجور العميد محمد جلال منصور وبعض ضباط المرور والدفاع المدني والبحث الجنائي في المنوفية.

كما قام الأمين العام بمحافظة أسوان محمد الداعون بتكريم مدير الأمن وقسم أول وثاني أسوان وبعض النقاط المرورية وقدم لهم درع الحزب ونسخة من القران الكريم، وفي محافظة الدقهلية قام وفد من الأمانة برئاسة الزميل عبد الستار حامد أمين مركز منية النصر ونائب أمين المركز الدكتور علاء زهري ومساعدا أمين المركز حامد عبد الرازق والدكتور حسين محمود الهادي ابوالفرج والدكتورة أسماء عطية أمينة لجنة المتابعة بإشراف المهندس عبد الباسط العدوى امين الحزب بالمحافظة، قسم شرطة منية النصر بزيارة إلى القسم، حيث قدموا خالص التهنئة لمأمور القسم العميد مهدي محمد مهدي ورئيس المباحث العقيد محمد عوض وضباط القسم.

و زار وفد من أمانة مركز اهناسيا في محافظ بني سويف أيضا، برئاسة أمين المركز حمادة عبد الجليل بإشراف المهندس سيد الأمين امين عام الحزب بالمحافظة قسم الشرطة وقدموا درع الحزب وباقات الورود للمأمور ونائبة ورئيس المباحث والضباط والجنود.
صوت الشعب يكرم ضباط الشرطة في المحافظات ..صور
صوت الشعب يكرم ضباط الشرطة في المحافظات ..صور
صوت الشعب يكرم ضباط الشرطة في المحافظات ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجمع كل الشعب.. المصريين الأحرار بالبحيرة يقدم تهاني عيد الميلاد للأنبا باخوميوس

مستقبل وطن بورسعيد يحتفل بأعياد الشرطة بالشوكولاتة والورود

شعب واحد.. المحافظات تحتفل بعيد الشرطة الـ 68 .. توزيع الورود والحلوى ورفع الأعلام .. أبرز الفعاليات

مستقبل وطن ملوي يهنئ قوات الأمن بعيد الشرطة

ترشيحاتنا

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

خنقتها فوق السطح وألقتها في شوال.. حبس العجوز قاتلة طفلة بني سويف

مجموعة الأهلي .. ضربة جزاء مهدرة فى شوط أول سلبي بين الهلال وبلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

قاهر الاهلي يتأهل رسميا لدور الـ8 بعد سقوط شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

تناولها يوميًا.. الطعمية تحميك من مرض خطير

علمها حسن مالك.. الإخوان تستعين بسيدة لتهريب النقد الأجنبي خارج مصر| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور