سيدة مسنة تناشد أهل الخير مساعدتها لشراء العلاج

سيدة عجوز تعيش بمفردها دون عائل أو سند، تعيش حياة غير آدمية ضعف بصرها وقلت حركتها بعد وفاة ابنها الوحيد، ولا تجد عائلا يصرف عليها .

تقول سعدية محمد، البالغة من العمر 61 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنها تعيش في غرفة بلا شمس أو هواء، وتعيش على معاش التضامن الاجتماعي 320 جنيها تنفق منها على الإيجار، والكهرباء، والمياه، وتناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في شراء طعامها وعلاجها الشهرى نظرا لظروفها المادية القاسية .

للتواصل مع الحالة:٠١١١٣٩٧١٢١٤

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360