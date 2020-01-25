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نتنياهو حول الإعلان المرتقب لخطة ترامب للسلام: فرصة لا يجوز تفويتها

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أ ش أ

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن الإعلان المرتقب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فرصة لن تتكرر.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله قبيل مغادرته إلى واشنطن، "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن واشنطن ستعلن خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين "قبل" اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس، يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

جاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع المراسلين الصحفيين على متن طائرة رئاسية في طريقه إلى فلوريدا، قائلًا إنه يعتزم إعلان خطة السلام قريبًا. وأوضح أن الإعلان سيكون قبل لقائه نتنياهو وجانتس بوقت قليل. 

وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الفلسطينيين "لفترة وجيزة"، وسوف تتحدث إليهم "في فترة زمنية"، وذلك في رده عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إليهم.

وتابع ترامب "لديهم (يقصد الفلسطينيين) الكثير من الحوافز للقيام بذلك. أنا متأكد من أنهم ربما يتفاعلون بشكل سلبي في البداية، لكنه في الواقع إيجابي للغاية بالنسبة لهم".
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