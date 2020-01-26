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بين الناس

أهالي الشرقية يشكون من تهالك طريق وكوبري عزبة الشيخ رزيق.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمد عبد العليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك طريق وكوبرى عزبة الشيخ رزيق بمركز أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية.

 

وقال فى رسالته: نعانى من تهالك طريق وكوبرى عزبة الشيخ رزيق بمركز أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، مما يتسبب فى عرقلة الأهالى، مناشدًا المسئولين بسرعة التحرك حفاظا على أرواح المواطنين.

 

للتواصل مع الشاكى : 01067320402  

 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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