مجدي إسحق يطمئن المصريين: إجراءات وقائية صارمة لمنع دخول فيروس كورونا

كشف مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، عن الإجراءات الوقائية لتلافي أخطار فيروس كورونا، مؤكدا أن كل المطارات في حالة استعداد كامل .





وأضاف «مجدي إسحق» خلال تصريحات تلفزيونية أن وزير الطيران يتابع كافة الإجراءات على أرض الواقع مع الركاب لتلافي أي مشاكل طبية بخصوص فيروس كورونا.





وشدد رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، على أن مصر تتخذ إجراءات وقائية صارمة لمنع دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد، موضحا أن وزيرة الصحة تقوم بزيارات ميدانية لمتابعة الإجراءات الطبية بشأن الفيروس.





وأوضح أنه يتم مراقبة الركاب وقياس حرارة الوافدين من خلال أجهزة طبية مع أطقم طبية للكشف على كافة القادمين من الدول، مؤكدا أنه لم يرصد اي حالة مصابة بمرض كورونا حتى الآن.





وتابع «مجدي إسحق» : «مفيش أي حالة مشتبه بها مصابة بفيروس كورونا، والبلد نظيفة تماما، وخالية من كورونا وهذا ما أكدت عليه وزيرة الصحة».