البطولة العربية.. كابتن الاتحاد: ضغط الجماهير يؤثر على لاعبي الإسماعيلي

تقدم طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علي حفاوة الاستقبال والعمل على توفير الراحة للفريق.





ويلتقى الفريقان اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى كبير فى مواجهة مصرية عربية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وأضاف يوسف خلال المؤتمر الصحفى: "المباراة فى غاية الأهمية لأنها ستحسم التأهل للدور المقبل".





وتابع: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ونتمنى أن يكون التأهل من الإسماعيلية.. الفريق الذي سيتأهل اعتقد أنه سيصل لنهائي البطولة".





واستطرد مدرب الاتحاد: "لدينا غيابات مؤثرة لكننا لدينا مجموعة قادرة على سد هذا الفراغ، قادرون على فرض أسلوبنا في الملعب ومن سيكون لديه الاصرار والتركيز بشكل أكبر سيكون قادرا علي حسم المباراة".





من جانبه قال نور السيد لاعب الاتحاد أن اللقاء يعد أصعب على الاسماعيلى نظرا لضغط الجماهير مثل ما حدث معها فى مباراة الذهاب، مشددا على قدرة فريقه فى خطف بطاقة التأهل.



