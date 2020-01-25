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منوعات

طاقم تلفزيوني حاول التسلل لمنزل الأمير هاري وزوجته ميجان الجديد.. ماذا حدث؟

السبت 25/يناير/2020 - 11:43 م
الأمير هاري - ميجان
الأمير هاري - ميجان ماركل
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رحيم يسري
رفض سائق تاكسي مائي في كندا نقل طاقم تلفزيوني تابع لشبكة يابانية إلى منزل في جزيرة فانكوفر بكندا، يعتقد أنه مملوك للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

وفقا لموقع "بيزنس انسايدر" فإن مايلز أرسينولت وهو مصور سابق افتتح شركة "سيارات اجرة مائية" تتركز خدماتها في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا التي يقع فيها جزيرة فانكوفر، حيث يقيم الأمير هاري وميجان عقب تخليهم عن الواجبات الملكية.

وأشار أرسينولت إلى أنه عندما طلب أفراد من شبكة تلفزيونية يابانية - لم يكشف عن اسمها - حجز تاكسي مائي لم يكن الأمر مريبا في البداية، موضحا انه سألهم ما إذا كانت وجهتهم تشمل مكان تواجد الأمير هاري وزوجته ميحان.

وأوضح أنه لم يكن يعرف في البداية أنه كان مقر إقامة ميجان وهاري الخاص، لكن بعد سؤال الطاقم التلفزيوني اعترفوا بالأمر، وعندها أخبرهم أرسينولت بأن عليهم "البحث عن شركة سيارات مائية أخرى".

ويقول المصور السابق إنه يتفهم المعاناة والوقت الذي يستغرقه الصحفيون في كثير من الأحيان للحصول على المواد ، لكنه ليس على استعداد لنقل الصحفيين إلى ممتلكات الزوجين الخاصة، مشيرا ِإلى أنه لم يسمح لهم "بصنع اللقطة من قاربه".

وأكد أرسينولت أن مبلغ 300 دولار الذي كان يمكن أن يكسبه من نقل الطاقم لا يستحق المساومة على خصوصية الأمير هاري وميجان ماركل، قائلا إنه "غزو للخصوصية".

الجدير بالذكر أن دوق ودوقة ساسكس يقيمان في الجزيرة حيث شوهدوا وهم يتنزهون في الغابة، وقيل إنهم كانوا يعيشون في قصر في خليج سانيتش خارج فيكتوريا على الطرف الجنوبي للجزيرة.
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