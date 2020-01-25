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رياضة

سر حضور صامويل إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال إفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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ملك موسي
حرص مصدر مسئول داخل نادي الزمالك الكشف عن سر حضور الكاميروني صامويل إيتو لمباراة الفريق بالأمس أمام مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا. 

تعادل الفريق الأبيض سلبيا أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا. وأكد المصدر أن إيتو كان متواجدا في القاهرة من الأساس خلال الساعات الماضية، وهو ما علم به نائب رئيس نادي مازيمبي الذي تربطه علاقة به وقام بدعوته لحضور المواجهة.

وأشار إلى أن نائب رئيس النادي الكونغولي على صداقة بإيتو منذ سنوات وسبق وقام بدعوته في أكثر من مناسبة. وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على استقبال النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو على هامش مباراة الزمالك ومازيمبي.

وتواجد إيتو أثناء استراحة ما بين شوطين المباراة في صالة كبار الزوار، وتوجه له مرتضى منصور الذي حرص على استقباله مرحبًا بتواجده في مصر وحضوره اللقاء.

يذكر أن الزمالك تعادل مع مازيمبي  ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني خلف مازيمبي الذي يمتلك 11 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري.
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