قائد الإسماعيلي: تواجد الجماهير الدافع الأكبر للتأهل بالبطولة العربية

قال باهر المحمدى قائد الإسماعيلى، إن الفريق سيلعب أمام الاتحاد السكندري من أجل تحقيق هدف واحد وهو الانتصار وإسعاد جماهيرنا الكبيرة فى المدرجات وأمام الشاشات .





ويستضيف الدراويش الفريق السكندرى، فى السادسة من مساء غد الأحد فى إطار إياب دور الــ8 للبطولة العربية.





وأضاف فى تصريحات مقتضبة خلال المؤتمر الصحفى: "تواجد الجماهير يعد الدافع الأكبر لنا على حصد نتيجة إيجابية والتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة العربية".





وتابع: "جميع اللاعبين لديهم اصرار وحافز كبير من أجل المشاركة فى هذا اللقاء الجماهيرى".





وأردف مدافع الدراويش: "المباراة مهمة وصعبة، والمنافس قوي ويضم عناصر مميزة، لذا يجب التعامل معه بكل حرص وتركيز".