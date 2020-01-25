جودة عبدالخالق: ثورة 30 يونيو هي الموجة الثانية لـ يناير 2011.. شاهد

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إنه عندما طالبه الفريق أحمد شفيق بتولى وزارة التضامن قبل على الفور لأن التراجع وقتها كان يُعد خيانة، مشيرا إلى أنه عندما تولى الوزارة طالب بتغيير اسمها للعدالة الاجتماعية ووافق شفيق.





وتابع وزير التضامن الأسبق خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "طلبت من أحمد شفيق رئيس الحكومة الذهاب للوزارة بالمترو لكنه رفض، كما طلب منه تقليل الموكب الوزاري".





وأشار وزير التضامن الأسبق إلى أن ثورة 25 يناير من أكبر أربعة ثورات فى التاريخ الحديث، مضيفا أن ثورة 30 يونيو هى الموجة الثانية لثورة 25 يناير التى سرقتها جماعة الإخوان.