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رياضة

مدرب الإسماعيلي: لقاء الاتحاد في البطولة العربية يحمل طابعا خاصا

الأحد 26/يناير/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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حبيبة معتز
قال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إن مواجهة الاتحاد السكندرى المرتقبة والمقرر لها اليوم الأحد في إياب دور الــ8 بالبطولة العربية، تحمل طابعا خاصا لأنها تعد الأولى له مع الفريق فى حضور الجماهير، متوقعا حضور الجمهور بكثافة من أجل مساندة ومؤازرة اللاعبين.

وأضاف جوميز، في المؤتمر الفني، إن اللقاء ليس سهلا على الإطلاق، ويجب على اللاعبين أن يكونوا فى قمة تركيزهم من أجل تجنب استقبال أى أهداف.

وتابع: الانتصار فى المباراة الأولى خادع لايجب علينا أن نلعب بخوف.. قمت بتحفيز اللاعبين على القتال فى الملعب والسعى نحو تسجيل أهداف فى لقاء اليوم مع نسيان لقاء الذهاب لضمان حصد بطاقة التأهل".

وأردف: بالتأكيد هناك أخطاء تم رصدها ونحاول بكل جدية من خلال التدريبات إصلاحها سريعا وتجنب تكرارها.. هناك غيابات ضمن صفوف الفريق أبرزها أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لكنى اثق فى العناصر الموجودة على تعويض أية غيابات".

واختتم جوميز: "تابعت المباريات الخمس الأخيرة للاتحاد لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها فى تحقيق نتيجة إيجابية.. قوام الفريق أغلبه من لاعبين صغار فى السن لكن يمتلكون الموهبة وسيكونوا مميزين للغاية في المستقبل".

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