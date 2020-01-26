البطولة العربية.. الإسماعيلي يتدرب على ركلات الترجيح

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى اليوم الأحد فى إياب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





المران استمر لمدة 60 دقيقة فقط تخلله تدريبات على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.





كما تم تخصيص تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها والتى شهدت تألق محمد مجدى بشكل لافت للنظر بعد تصديه لأكثر من 10 ركلات.





وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة خلال المران قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تخللها عددا من الجمل الفنية والتكتيكية بجانب اصلاح الأخطاء.