AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي والاتحاد بالزي الأساسي في مباراة البطولة العربية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:09 ص
حانب من مؤتمر الاتحاد
حانب من مؤتمر الاتحاد والاسماعيلي
Advertisements
حبيبة معتز
يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الاتحاد بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين اليوم الأحد، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد السبت، بحضور مراقب المباراة والمنسق الإعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإداري فضلا عن مسئولى الفريق السكندرى.

شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي بالزى الرسمي في مواجهة الجزيرة الإماراتي .. صور وفيديو

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وبطل موريتانيا.. صور

7000 سكندري يساندون الاتحاد في البطولة العربية

1000 مشجع للمصري وبيراميدز في لقائهما بالكونفدرالية الأفريقية غدا

لأول مرة من سنوات.. مدرجات إستاد الإسكندرية ممتلئة جماهير الإسماعيلى والاتحاد| شاهد

على غرار الأهلي.. تأجيل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري لـ 26 يناير

ترشيحاتنا

مجلس النواب يعلن موعد انتخابات البرلمان المقبلة .. تفاصيل

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

المقاول الهارب محمد علي يغلق صفحته ويعتزل السياسة ويعود للبيزنس والتمثيل.. فيديو

استدعاء وزير الطيران.. فرج عامر يعلن عن جلسة لبحث أزمة فيروس كورونا

سر للقضاء على آلام القدمين فى دقائق

قصة شعر جديدة .. زوجة تامر حسنى تتألق وتستعرض جمالها

AdvertisementS

قاهر الاهلي يتأهل رسميا لدور الـ8 بعد سقوط شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك رسميًا إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

أمير مرتضى: توقيع عقوبة مالية على شيكابالا.. وكارتيرون يريد كاسونجو

اخبار الرياضة .. موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 من أبطال أفريقيا..أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

هانى حتحوت: نقطتا بلاتينيوم رصاصة أصابت الأهلي في أبطال أفريقيا.. فيديو

4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور