الإسماعيلي والاتحاد بالزي الأساسي في مباراة البطولة العربية

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الاتحاد بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين اليوم الأحد، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.





جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد السبت، بحضور مراقب المباراة والمنسق الإعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإداري فضلا عن مسئولى الفريق السكندرى.





شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع.