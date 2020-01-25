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فن

أنغام تحتفل بـ عيد الحب في الأوبرا

السبت 25/يناير/2020 - 11:57 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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شيري نبيل
يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى لإحياء حفلات عيد الحب الذى يوافق ١٤ فبراير من كل عام، فى القاهرة وعدة عواصم عربية، ومن بينهم أنغام، وهيفاء وهبى، وهانى شاكر، وأصالة، ومصطفى شوقى، وعمر خيرت.

وقررت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار ١٢ و١٣ و١٤ فبراير المقبل، على أن تقيم حفلا غنائيا كل يوم، بداية من الحفل الذى تحييه النجمة أنغام على المسرح الكبير بالدار، يوم ١٢، وتطرح تذاكره على ٤ فئات: الأولى بـ١٥٠٠ جنيه، والثانية بـ١٠٠٠ جنيه، والثالثة بـ٧٥٠ جنيهًا، والرابعة بـ٥٠٠ جنيه.

وتستعد أنغام أيضًا لإحياء حفلٍ جماهيرى ضخم يوم ٢٠ فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" الذى يقام فى دولة الكويت، ويشاركها فيه النجم الكويتى عبدالله الرويشد، بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" الترفيهى، تحت عنوان "ليالى القصيم"، فى المملكة العربية السعودية، على استاد الملك عبدالله، وسط حضور جماهيرى ضخم، وبمشاركة المطرب خالد عبدالرحمن.
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