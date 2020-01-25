أنغام تحتفل بـ عيد الحب في الأوبرا

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى لإحياء حفلات عيد الحب الذى يوافق ١٤ فبراير من كل عام، فى القاهرة وعدة عواصم عربية، ومن بينهم أنغام، وهيفاء وهبى، وهانى شاكر، وأصالة، ومصطفى شوقى، وعمر خيرت.





وقررت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار ١٢ و١٣ و١٤ فبراير المقبل، على أن تقيم حفلا غنائيا كل يوم، بداية من الحفل الذى تحييه النجمة أنغام على المسرح الكبير بالدار، يوم ١٢، وتطرح تذاكره على ٤ فئات: الأولى بـ١٥٠٠ جنيه، والثانية بـ١٠٠٠ جنيه، والثالثة بـ٧٥٠ جنيهًا، والرابعة بـ٥٠٠ جنيه.



