أهالى حلايب وشلاتين يهنئون رجال الشرطة بعيدهم الـ 68

هنأ رئيس حلايب والأهالى والمشايخ وشباب المدينة، مأمور قسم شرطة حلايب وضباط وأفراد القسم بمناسبة عيد الشرطة.
ووجهوا التهنئة والشكر لكل أفراد الشرطة لحفاظهم على الأمن بالمدينة، وأشادوا بدور رجال الشرطة فى خدمة المجتمع و الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وهو ما يشعر به الجميع من استقرار أمني في المدينة بصفة خاصة ومصر بشكل عام.
كما بعثوا رسالة تحية تقدير واجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن قيادته الحكيمة للبلاد ساهمت بشكل كبير في التنمية والنمو الإقتصادى، كما هنأ أهالى حلايب وزير الداخلية بعيد الشرطة مؤكدين أنه عيد كل المصريين، داعيين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل شر، كما وجهوا التهنئة لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى لدعمه واهتمامه بالمدينة.