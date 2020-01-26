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أخبار العالم

الخارجية العراقية توضح حقيقة بيع أراضيها في أمريكا

الأحد 26/يناير/2020 - 01:16 ص
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
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مـيـــــس رضـــــا
نفت وزارة الخارجية العراقية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتها لدى واشنطن، واشترت بدلًا منها أرضًا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر.

وقالت الخارجية العراقية، إنَّ مُمتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها بعثاتنا باقية كما هي ومن دون أيّ تغيير، ولم تقُم ببيع أيّ عقار، أو مبنى من تلك المُمتلكات، بل أنّها مع الجهات العراقيّة ذات الاختصاص تتولى المُتابَعة، والتنسيق للحفاظ على جميع مُمتلكات العراق في الخارج.

يدعو المكتب الإعلاميّ لوزارة الخارجيّة الجميع إلى توخّي الصِحّة، والدقّة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسميّة؛ حفاظًا على سُمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجيّ، والتي تحرص أشدّ الحرص على رعاية مصالح العراق، والعراقيين المُقيمين في الخارج.
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