للمرة الأولى.. مشاركة قوية للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة قوية على مدار الأيام السابقة لمكتب براءات الاختراع المصري الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية والذي يشارك به للمرة الأولى.





مثل المكتب مجموعة متميزة من العاملين بمكتب براءات الاختراع لتوعية الحاضرين بأهمية الدور الذي يلعبه في تشجيع الابتكار والإبداع والخدمات التي يقدمها للمخترعين. هذا و سوف يقوم ممثلو المكتب بتوزيع دليل براءات الاختراع و الذي يرشد المخترعين إلى خطوات تقديم طلب براءاة اختراع و متطلبات التقديم.





ورد ممثلو المكتب، على جميع استفسارات الحاضرين فيما يتعلق ببراءات الاختراع وأهميتها والحقوق التي ترد عليها.





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وتقدم للحاضرين في المعرض فرصة هائلة للتعرف على أهم ما تقدمه من تدريبات متخصصة في مجال الملكية الفكرية وتدريبات متعلقة بتدريب المدربين TOT، كما تتيح لهم الفرصة في التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية (أونلاين كورس) مجانًا و التي تقدم معلومات قيمة عن غالبية فروع الملكية الفكرية (براءات الاختراع، حق المؤلف، العلامات التجارية، الأصناف النباتية...).





ويرد ممثلو NIPA عن الأسئلة التي تدور في أذهان الحاضرين فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية وكيف تحمي إبداعاتك و تستفيد منها وكيف لا تتعدى على حقوق الآخرين.