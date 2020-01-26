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محافظات

الدمياطة يطلقون مبادرة جبر الخواطر لتخفيض الأسعار.. ومحال البقالة تستجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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محافظات زينب الزغبي
أطلق عدد من شباب محافظة دمياط هشتاج بعنوان جبر الخواطر والتى تهدف إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة منتجات الألبان والبقالة في محال البقالة، حتى يتيح للمواطنين غير القادرين شراء كافة المنتجات بأسعار أقل من المعروض حتى ولو كانت أقل في الكمية والوزن.   

ودشن الشباب عبر صفحاتهم وجروبات التواصل الاجتماعى فيس بوك الحملة والدعوة لعمل أطباق من الألبان وأنواع مختلفة من الأطعمة التى تباع بمحال البقالة كالجبن واللانش والحلاوة الطحينية والمربي وغيرهم بأسعار منخفضة، وفي متناول أيدى المواطن البسيط، حيث إن أغلب المنتجات الغذائية المعروضة أسعار الأطباق لا تقل عن 10 جنيهات للطبق الواحد والمبادرة تدعو أن يكون سعر الطبق من 2 إلى 3 جنيهات حتى يتمكن المواطن من شراء احتياجاته.  

قال حمدى وهدان أحد الشباب الذين أطلقوا الحملة بدمياط من خلال جروب دمياطى، إن الفكرة جاءت بعد أن شاهد الكثير من المواطنين ممن لديهم اطفال يحتاجون الي تلك المواد الغذائية ونظرا لارتفاع اسعارها واسعار المعيشة بشكل عام يفشل الاب في توفيرها لابنائه.

وأضاف أن الفكرة ليست فكرته وحده بل شاهد الكثير من الشباب دشنوا هشتاج جبر الخواطر والدعوة لتلك المبادرة سواء من خلال صفحاتهم علي فيس بوك او من خلال جروبات التواصل الاجتماعى التى تضم مئات الالاف من الدمايطة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التجار وأصحاب محال البقالة لتلك المبادرة الإنسانية في المقام الأول، وقاموا بعرض منتجات غذائية بأسعار رمزية دون جرح لمشاعر المواطنين وهى لفتة إنسانية تحسب للدمايطة.
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