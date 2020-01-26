الدمياطة يطلقون مبادرة جبر الخواطر لتخفيض الأسعار.. ومحال البقالة تستجيب

أطلق عدد من شباب محافظة دمياط هشتاج بعنوان جبر الخواطر والتى تهدف إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة منتجات الألبان والبقالة في محال البقالة، حتى يتيح للمواطنين غير القادرين شراء كافة المنتجات بأسعار أقل من المعروض حتى ولو كانت أقل في الكمية والوزن.





ودشن الشباب عبر صفحاتهم وجروبات التواصل الاجتماعى فيس بوك الحملة والدعوة لعمل أطباق من الألبان وأنواع مختلفة من الأطعمة التى تباع بمحال البقالة كالجبن واللانش والحلاوة الطحينية والمربي وغيرهم بأسعار منخفضة، وفي متناول أيدى المواطن البسيط، حيث إن أغلب المنتجات الغذائية المعروضة أسعار الأطباق لا تقل عن 10 جنيهات للطبق الواحد والمبادرة تدعو أن يكون سعر الطبق من 2 إلى 3 جنيهات حتى يتمكن المواطن من شراء احتياجاته.





قال حمدى وهدان أحد الشباب الذين أطلقوا الحملة بدمياط من خلال جروب دمياطى، إن الفكرة جاءت بعد أن شاهد الكثير من المواطنين ممن لديهم اطفال يحتاجون الي تلك المواد الغذائية ونظرا لارتفاع اسعارها واسعار المعيشة بشكل عام يفشل الاب في توفيرها لابنائه.



