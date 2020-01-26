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حوادث

اليوم .. أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في عنف 15 مايو

الأحد 26/يناير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تنظر محكمة الجنايات، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بتهمة الاشتراك في أحداث عنف مدينة 15 مايو.

وشمل أمر إحالة المتهمين في تلك القضية أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، فيما قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمدينة ١٥ مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد عن طريق تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.
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