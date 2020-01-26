هانى حتحوت: نقطتا بلاتينيوم رصاصة أصابت الأهلي في أبطال أفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن فريق الأهلي فرط فى فوز كان في المتناول، على حساب بلاتينيوم، الذى فشل فى الحصول على اى نقطة بالبطولة، باستثناء النقطة التى حصل عليها من تعادله مع الفارس الأحمر.





وأضاف هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن نقطتين بلاتينيوم «رصاصتين» أصابتا الأهلي في أبطال أفريقيا، ولكن الرصاصتين لم تكونا فى القلب، بل الإصابة كانت بسيطة ويمكن علاجها بسهولة.





وأوضح هانى حتحوت، إن الأهلي عليه التفكير فقط فى مباراة النجم الساحلي التونسي، وكيفية الحصول على نقاطها، ثم التفكير في لقاء الهلال السودانى، مشددا على أن الفوز على أبناء سوسة، سيمنح الأهلي دفعة قوية فى مشواره بالبطولة.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.