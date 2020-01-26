كسر في الجمجمة .. وفاة لاعب إنجليزي بعد تعرضه للضرب من مجهولين

تلقى الوسط الرياضي الإنجليزي صدمة كبيرة في الساعات القليلة الماضية، بعد العثور على جثة لاعب إنجليزي شاب يدعي جوردان سينوت السبت بمدينة ريتفورد الإنجليزية.





وحسب ما نشرته صحيفة "إكسبيريس" الإنجليزية، جوردان سينوت، لاعب فريق ماتلوك تاون أحد أندية دوري الهواة الإنجليزي بعد هجوم بالضرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وقالت الشرطة إن اللاعب لقى مصرعه بعد تعرضه لهجوم بالضرب المبرح.





وأكدت الصحيفة أنه تم العثور على جوردان سينوت في حالة حرجة، حيث كان متعرضا لكسر في الجمجمة وتوفى في وقت لاحق فور نقله إلى المستشفى.





وألقت قوات الشرطة الإنجليزية القبض على شخص تم الإشتباه فيه، في سن الـ27 عاما، وبدأت الشرطة التحقيق معه حول ملابسات الحادث.





ونعى نادي ماتلوك تاون لاعبهم جوردان سينوت بكلمات مؤثرة على "تويتر": لم تكن مجرد لاعب كرة قدم ، لقد كنت صديقًا لنا وأخونا. لقد أعطيتنا ذكريات رائعة وسجلت أول ثلاثية في مسيرتك في المباراة النهائية للنادي.. نحن نحب ونفتقد ولن ننساك".