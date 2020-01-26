المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن الفريق يتعرض لحرب من داخل بورسعيد ، لإيقاف المسيرة، على حد تعبيره.





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نطالب من يريد إلحاق الضرر بنا أن يهدأ قليلا، فلن ينال ما يرغب فيه.





وأردف: "بنتحارب من أشخاص داخل بورسعيد.. اشاعات كثيرة لا نعلم من أين تأتي، أعتقد اننا نسدد فواتير الانتخابات، نحن تعودنا على ذلك".





وانتقل للحديث عن أزمة القيد قائلا: نريد أن يتم رفع الإيقاف عنا وأن تنتهي أزمة القيد من أجل إبرام صفقات يناير.





وتابع: اذا لم نستطع إبرام صفقات فلن نترك أي لاعب يرحل من الفريق خلال يناير.





وانتقل للحديث عن حارس مرمى الفريق أحمد مسعود قائلا: اللاعب سليم ولا صحة لما تردد عن وفاته.



