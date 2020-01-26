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رياضة

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 01:38 ص
أحمد مسعود
أحمد مسعود
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عمرو أبوبكر
قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن الفريق يتعرض لحرب من داخل بورسعيد، لإيقاف المسيرة، على حد تعبيره.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نطالب من يريد إلحاق الضرر بنا أن يهدأ قليلا، فلن ينال ما يرغب فيه.

وأردف: "بنتحارب من أشخاص داخل بورسعيد.. اشاعات كثيرة لا نعلم من أين تأتي، أعتقد اننا نسدد فواتير الانتخابات، نحن تعودنا على ذلك".

وانتقل للحديث عن أزمة القيد قائلا: نريد أن  يتم رفع الإيقاف عنا وأن تنتهي أزمة القيد من أجل إبرام صفقات يناير.

وتابع: اذا لم نستطع إبرام صفقات فلن نترك أي لاعب يرحل من الفريق خلال يناير.

وانتقل للحديث عن حارس مرمى الفريق أحمد مسعود قائلا: اللاعب سليم ولا صحة لما تردد عن وفاته.

وعن طرح اسم أيمن حفني للعب ضمن صفوف الفريق قال: "لم يحدث، لم نتفاوض مع لاعب المقاصة من الأساس، ايهاب جلال مستمر معنا لنهاية الموسم مهما كانت النتائج".
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