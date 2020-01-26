AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
نظم القسم التعليمي في المتحف الإسلامي عدة فعاليات للأطفال، السبت، ضمن فعاليات ثقافية أقامها المتحف بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

قالت رشا جمال رئيسة القسم التعليمي بالمتحف إنهم نظموا ورشة للحكي التراثي بالقسم، قدموا من خلالها للأطفال معلومات حول موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

وتابعت: كشفنا للأطفال كيف كانت هذه الواقعة السبب والدافع وراء تحديد يوم 25 يناير عيدًا للشرطة المصرية نحتفل به كل عام.

وأضافت أن الورشة شارك فيها أعضاء القسم التعليمي والمتطوعون، كما تم تنظيم ورشة أخرى للأطفال لتعليمهم رسم وتصميم باترون الأزياء الشرطية قبل مئات السنين.

ووفرت أكاديمية كريتف خامات كثيرة للورشة، التي نفذتها رغدة فؤاد رئيس قسم الباترون بالاكاديمية بحضور محمود محمد مدير فرع الدقي للأكاديمية.

وحرص د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف علي تكريم المشاركين في الورشة، والتي كان الهدف منها بث الروح الوطنية في الأطفال،وتعريفهم بدور الشرطة المهم في حياتنا.

موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطفال يكشفون عن مواهبهم الفنية ويلونون أحلامهم في المتحف القبطي.. صور

كنده ولوزة وترس.. طلاب الآثار الإسلامية يكتشفون تاريخ الطبق النجمي قطعة قطعة..صور

المتحف الإسلامي يحتفي بأعمال مبدعون علي الطريق .. صور

أطفال المتحف الإسلامي يحتفلون بمرور 116 عاما على إنشائه.. السبت المقبل

الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور

المتحف الإسلامي يحتفل بمرور ١١٦ عاما على افتتاحه السبت المقبل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث في الجسم عند شرب كوب من الشاي الأخضر قبل النوم

سفير مصر بـ ألمانيا: ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام سانت جورج لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا..فيديو

المصريين ضربوا كل الخونة قلم .. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لـ محمد علي .. فيديو

أول تعليق من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك رسميًا إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

استدعاء وزير الطيران.. فرج عامر يعلن عن جلسة لبحث أزمة فيروس كورونا

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور