موقعة الإسماعيلية.. أطفال المتحف الإسلامي يصممون أزياء الشرطة عبر العصور.. صور

نظم القسم التعليمي في المتحف الإسلامي عدة فعاليات للأطفال، السبت، ضمن فعاليات ثقافية أقامها المتحف بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





قالت رشا جمال رئيسة القسم التعليمي بالمتحف إنهم نظموا ورشة للحكي التراثي بالقسم، قدموا من خلالها للأطفال معلومات حول موقعة الإسماعيلية الشهيرة.





وتابعت: كشفنا للأطفال كيف كانت هذه الواقعة السبب والدافع وراء تحديد يوم 25 يناير عيدًا للشرطة المصرية نحتفل به كل عام.





وأضافت أن الورشة شارك فيها أعضاء القسم التعليمي والمتطوعون، كما تم تنظيم ورشة أخرى للأطفال لتعليمهم رسم وتصميم باترون الأزياء الشرطية قبل مئات السنين.





ووفرت أكاديمية كريتف خامات كثيرة للورشة، التي نفذتها رغدة فؤاد رئيس قسم الباترون بالاكاديمية بحضور محمود محمد مدير فرع الدقي للأكاديمية.





وحرص د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف علي تكريم المشاركين في الورشة، والتي كان الهدف منها بث الروح الوطنية في الأطفال،وتعريفهم بدور الشرطة المهم في حياتنا.



