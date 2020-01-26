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رياضة

حتحوت يوضح احتمالات تأهل الأهلي إلى ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 05:05 ص
حتحوت
حتحوت
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عمرو أبوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن فريق الأهلي، يمتلك فرصة كبيرة فى التأهل للدور ربع النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، أن الأهلي سيلعب غدًا مع فريق النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة، وسيحتاج للفوز على الفريق التونسي، ليرفع رصيده للنقطة العاشرة ويتصدر المجموعة الأولى، ويكفيه بعدها التعادل في مباراة الجولة الأخيرة على الهلال في السودان ليضمن تأهله للدور المقبل في البطولة الإفريقية.

وأوضح هانى حتحوت، إنه في حالة خسارة أو تعادل الأهلي أمام النجم الساحلي ، يصبح الأهلي، وقتها، مطالب بالفوز على الهلال في الجولة الأخيرة ليضمن تأهله لربع نهائي دوري أبطال افريقيا.
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