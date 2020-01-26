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حوادث

حامل في الشهر السابع.. حبس قاتل ربة منزل في أسيوط

الأحد 26/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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قسم الحوادث
قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل ربة منزل حامل بأسيوط ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث مركز الفتح بأسيوط من ضبط مزارع متهم بقتل ربة منزل حامل في الشهر السابع بسبب خلافات مع زوجها على مخبز بلدي. 

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد محمد العسقلانى مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من مستشفى الأيمان العام بوصول "س. ح. ع" ربة منزل ومقيمة قرية منشية المعصرة "جثة هامدة" إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحته.

انتقل المقدم محمد فراج رئيس مباحث المركز وبسؤال زوجها "  ف. س. ع"  مدرس ومقيم بذات الناحية اتهم "ع. س. م"  مزارع ومقيم بذات الناحية لخلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه علي مخبز  بلدي قام على أثرها المتهم بأخذ متعلقات ابنة المجني عليها "ش. ف . س" فتركت على أثرها المجني عليها المنزل وعقب توجههما لمعاتبة المتهم لإعادة المنقولات حدثت  بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة  قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بسلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. 
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