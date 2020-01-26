المصري: لم نتفاوض مع أيمن حفني.. فيديو

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن فريقه لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك من أجل التعاقد مع أيمن حفني الذي انتقل إلى صفوف المقاولون العرب .

وأضاف محمد الخولي، من خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن ناديه يعاني من كثرة الشائعات التي تهدف لهدم استقرار الفريق.





وتابع محمد الخولى: "كثرة الشائعات، لن تنال من المصري، ومع كامل الأسف فإن هذه الشائعات تخرج من داخل بورسعيد، مثل شائعة وفاة أحمد مسعود التى ظهرت من داخل بورسعيد".





وأوضح محمد الخولى، إنه لا توجد أي نية لدي المصري لرحيل إيهاب جلال المدير الفني، فهو باق مع الفريق حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج.