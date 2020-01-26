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حوادث

ثاني أيام تفعيل ماكينة الأحوال المدنية.. استخراج شهادة الميلاد في 60 ثانية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
يشهد، اليوم الأحد ثانى أيام تفعيل خدمة استخراج شهادات الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة من ٤ مناطق مختلفة.

كانت وزارة الداخلية، السبت ٢٥ يناير، فعلت تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة.

ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة، والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى 4 أماكن بشكل مؤقت، وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبـ مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

وقال مصدر أمنى إنه من المقرر أن يتم نشر الماكينة الجديدة فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط، وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية وتعتبر الماكينة الجديدة سجلا مدنيا ذكيا تعمل 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية. 
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