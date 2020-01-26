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خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 07:12 ص
حادث قتل أم لابنتيها
حادث قتل أم لابنتيها في بنها
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، عن الحالة النفسية التى تعانى منها الأم التى ألقت بـ ابنتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها، موضحا: "هذا النوع من الانتحار يسمى الانتحار الممتد نتيجة لمرور المريض بحالة اكتئاب.

وتابع خبير الطب النفسى خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، :"الأم لجأت لهذا الأمر الشنيع خوفا على ابنتيها من الحياة فقررت الانتحار.

وأشار استاذ الطب النفسي إلى أن مريض الإكتئاب غير مدرك لتصرفاته، نتيجة لحدوث تغير فى كيمياء المخ.

وتساءل الدكتور محمد مهدي عن سبب إهمال أهالى هذه السيدة وجيرانها رغم علمهم بمرضها النفسى وإنفصالها عن زواجها، وهو الأمر الذى كان يستوجب الإبلاغ عن حالتها ومساعدتها فى تلقى العلاج.
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