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رياضة

نادر السيد: الزمالك كان ينقصه الرغبة في الفوز أمام مازيمبي.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 04:31 ص
نادر السيد
نادر السيد
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عمرو أبوبكر
أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي في الزمالك كان يحتاج لفوز معنوي يجعلهم أكثر قربا من بعضهم، مؤكدا أنهم لاعبون على أعلى مستوى.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" اللاعبين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويتأثرون بها خاصة وأن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

وأضاف أن الإدارة الفنية للزمالك مع كارتيرون ناجحة جدا حتى الآن من خلال المباريات المحلية والافريقية.

وتابع أن كارتيرون نجح في إحداث حالة استقرار في تشكيل الزمالك وهذا أدى لوجود انسجام في الفريق، وما ينقص الزمالك أن يصبح جميع اللاعبين بنفس الإمكانيات والروح.

وأتم أن الزمالك كان ينقصه القوة في الأداء والرغبة في تحقيق الفوز أمام مازيمبي.

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