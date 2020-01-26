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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (4859) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (1878) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(208) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير " و(8) دراجات نارية مخالفة و(10) مخالفات "موقف عشوائى" و(33) مخالفة شروط الترخيص و(35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 
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