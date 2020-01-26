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أستاذ الكائنات الأولية بجامعة القاهرة يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور ناصر الباهي، أستاذ الكائنات الأولية بجامعة القاهرة، إن أهم أعراض وباء كورونا هى السعال والرشح وإرتفاع فى درجات الحرارة وضعف عام فى الجسد وضيق بالتنفس، فضلا عن إمكانية الإصابة بفشل جزئي فى الكلى، موضحا أن أعراضه تتزايد فى وقت قصير، الأمر الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى  الوفاة.

وتابع استاذ الكائنات الأولية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر  قناة "dmc"،:"سبب إنتشار الفيروس بطريقة واسعة عبر دول فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والولايات المتحدة الامريكية هى سرعة إنتقاله فى الهواء عن طريق تنفس الإنسان فى الأماكن الضيقة.

ونوه الدكتور ناصر الباهي إلى أن فيروس كورونا يؤدى إلى نفس أعراض فيروس سارس القاتل وإنفلونزا الطيور وهى امراض قاتلة تمثل خطورة كبيرة على حياة البشرية.

وأشار إلى أنه لم يتم إكتشاف مصل أو علاج لهذا الفيروس، موضحا أن أساليب الوقاية من الفيروس بسيطة وفى إمكان الجميع وذلك من خلال غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية وبشكل مستمر على مدار اليوم.


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