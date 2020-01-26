فيها حاجة حلوة.. مصور يهب حياته لتعليم المكفوفين أساليب التصوير المحترف

قال خالد فريد، مصور محترف وهب حياته لتعليم المكفوفين أساليب التصوير، إن الهدف من تلك الفكرة، هو عمل شيء يدخل السرور في نفوس فئة هامة في المجتمع المصري، وفي بداية تنفيذ الفكرة، كانت النتائج مبهرة للغاية ونالت استحسان الجميع، فارتفع حينها سقف الطموح، وخلال معرض الكتاب العام الماضي، اصطحب مجموعة من المتدربين إلى معرض الكتاب وبدأوا في التنفيذ العملي للتصوير بأنفسهم.





وأضاف خالد فريد، خلال مداخلة هاتفية الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، والمذاع على قناة dmc، أنه أطلق مبادرة لتعليم المكفوفين، بعدما وجد إصدارًا في جريدة أخبار اليوم بطريقة برايل، وطلب منه ألا يقتصر الأمر على ذلك، وأن يشمل الأمر تعليمهم التصوير أيضًا، وفي بداية الأمر كانت هناك اعتراضات من قبل الكثيرين، لأنهم لم يصدقوا أن يستطيع شخص مكفوف أن يستخدم الكاميرا ويصور، وخلال مؤتمر شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم طرح التجربة وتم الاستقرار على تجربتها.





وأشار "خالد"، إلى أنه درس في كلية الهندسة، مقاسات معينة يمكن من خلالها ممارسة التصوير دون النظر من خلال تحديد زوايا معينة ومن خلال تحديد عدد الخطوات من الجسم الذي سيتم تصوير ومن خلال اللمس أيضًا أو من أصواتهم، منوها إلى أن جزء من الدعاية لبرندات كبيرة في مصر، منحت فرصة للمكفوفين للتصوير كجزء من الدعاية، ويتم عمل ورش في مختلف محافظات مصر.