مستقبل وطن الفيوم يحتفل بعيد الشرطة ويكرم القيادات الأمنية

توجه وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم إلى مديرية الأمن لتقديم التهنئة لقيادات المديرية بمناسبة عيد الشرطة الـ٦٨، ضم الوفد عددا من الأمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.





وأهدى وفد الحزب، مدير أمن الفيوم اللواء عادل الطحلاوي درع الحزب تقديرا لجهوده وقيادات المديرية والضباط والأفراد فى الحفاظ على الأمن وتوفير الطمأنينة والأمان للمواطنين.





ووجه وفد الحزب التحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم ولروح شهدائها الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن، مؤكدين أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية يذكرها التاريخ بكل عزة وفخر.



