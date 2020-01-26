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محافظات

مستقبل وطن الفيوم يحتفل بعيد الشرطة ويكرم القيادات الأمنية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
توجه وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم إلى مديرية الأمن لتقديم  التهنئة لقيادات المديرية  بمناسبة عيد الشرطة الـ٦٨، ضم الوفد عددا من الأمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.

وأهدى وفد الحزب، مدير أمن الفيوم اللواء عادل الطحلاوي  درع الحزب تقديرا لجهوده وقيادات المديرية والضباط والأفراد فى الحفاظ على الأمن وتوفير الطمأنينة والأمان للمواطنين.

ووجه وفد الحزب التحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم  ولروح شهدائها الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن، مؤكدين  أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية يذكرها التاريخ بكل عزة وفخر.

وأضافوا إن القوات المسلحة والشرطة، صمام أمان الأمة وحماة استقرار وأمن الوطن، وأن الحزب داعم للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة الإرهاب،كما أكد وفد حزب مستقبل وطن  أن دور الحزب التوعوي والتثقيفي الهام على أرض الواقع لمُساندة الدولة المصرية وشرح ما يُحاك من مؤمرات ضدها.
مستقبل وطن الفيوم يحتفل بعيد الشرطة ويكرم القيادات الأمنية
مستقبل وطن الفيوم يحتفل بعيد الشرطة ويكرم القيادات الأمنية
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