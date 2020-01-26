هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت

يعد الإفطار من الوجبات الهامة والصحية، وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أكواب البطاطس بالزبادي ،والحلو كوكتيل الكركدية بالتوت:
أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي
مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :
نصف كيلو بطاطس بيوريه ناعمة
ملح فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
الحشو
زبادي ثوم مفروم التزيين
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
1 كوب زبدة مذابة
أوراق شبت
طريقة تحضير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :
* تخلط البطاطس البيوريه مع البقدونس والنعناع والملح والفلفل الأسود والشطة
* يشكل الخليط على شكل أقراص وتجوف من المنتصف
* يضاف خليط الزبادي والثوم إلى أكواب البطاطس
* تسيح الزبدة مع البابريكا والشطة وتضاف على الوجه
* تزين بالشبت وتقدم
طريقة عمل كوكتيل الكركديه بالتوت للشيف شريف الحطبي :
مقادير كوكتيل الكركديه بالتوت :
كركاديه جاهز
1 علبة توت كريم
توت شربات
رمان
طريقة تحضير كوكتيل الكركديه بالتوت :
* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير