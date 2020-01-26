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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت

الأحد 26/يناير/2020 - 09:05 ص
هنفطر اية أنهاردة
هنفطر اية أنهاردة ..أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو ع
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أسماء عبد الحفيظ
يعد الإفطار من الوجبات الهامة والصحية، وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أكواب البطاطس بالزبادي ،والحلو كوكتيل الكركدية بالتوت:

أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي
 
مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :

نصف كيلو بطاطس بيوريه  ناعمة
ملح فلفل أسود 
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم 
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش 
الحشو
زبادي ثوم مفروم التزيين
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش 
1 كوب زبدة مذابة 
أوراق شبت 

طريقة تحضير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :

* تخلط البطاطس البيوريه مع البقدونس والنعناع والملح والفلفل الأسود والشطة

* يشكل الخليط على شكل أقراص وتجوف من المنتصف

* يضاف خليط الزبادي والثوم إلى أكواب البطاطس

* تسيح الزبدة مع البابريكا والشطة وتضاف على الوجه

* تزين بالشبت وتقدم

طريقة عمل كوكتيل الكركديه بالتوت للشيف شريف الحطبي :
 
مقادير كوكتيل الكركديه بالتوت :

كركاديه جاهز 
1 علبة توت كريم 
توت شربات 
رمان 

طريقة تحضير كوكتيل الكركديه بالتوت :

* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير
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